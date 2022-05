Profuga ucraina si risveglia dal coma dopo tre mesi ascoltando i Maneskin: era rimasta coinvolta in un incidente mentre scappava dalle bombe (Di venerdì 6 maggio 2022) “Avevamo chiesto ai parenti quale musica ascoltasse e ci hanno risposto il pop coreano e i Maneskin. Così abbiamo messo la musica della band italiana e dalla paziente c’è stata una reazione“. Così Maurizio Beatrici, direttore della struttura complessa di neuro-riabilitazione dell’Ospedale Cto di Torino, ha raccontato all’Ansa quanto successo ad una 16enne ucraina, fuggita dalla guerra, che si è risvegliata dopo oltre tre mesi di coma mentre ascoltava la musica del gruppo vincitore di Eurovision 2021. “Era in coma neurovegetativo e gli avevamo ridotto la sedazione, ma non c’era stata nessuna risposta – aggiunge Beatrici -. Importante è stato il lavoro di un nostro terapista ucraino che parlava con lei nella sua lingua”. La ragazza era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) “Avevamo chiesto ai parenti quale musica ascoltasse e ci hanno risposto il pop coreano e i. Così abbiamo messo la musica della band italiana e dalla paziente c’è stata una reazione“. Così Maurizio Beatrici, direttore della struttura complessa di neuro-riabilitazione dell’Ospedale Cto di Torino, ha raccontato all’Ansa quanto successo ad una 16enne, fuggita dalla guerra, che si ètaoltre trediascoltava la musica del gruppo vincitore di Eurovision 2021. “Era inneurovegetativo e gli avevamo ridotto la sedazione, ma non c’era stata nessuna risposta – aggiunge Beatrici -. Importante è stato il lavoro di un nostro terapista ucraino che parlava con lei nella sua lingua”. La ragazza era ...

