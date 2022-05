Preparazione | schemi e tempo di migliorare | il vero Boga si vedrà nel 2023

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 6 maggio 2022) Dall’inizio col botto a tanti punti interrogativi sul suo acquisto. Jeremie, esplicitamente richiesto da Gasperini, sta deludendo le aspettative sia sul piano della continuità che per quanto concerne l’impronta alla partita. Ovviamente quando è in forma dimostra di essere un giocatore fondamentale (a Leverkusen il punto più alto), ma l’attuale numero 10 nerazzurro è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Per Tomiyasu duello tra Atalanta e Tottenham: strada in salita (ma non impossibile) Orgoglio (nero) azzurro per questa finale: la soddisfazione di Toloi e Pessina su Instagram Le congratulazioni dell’Atalanta nei confronti di Toloi e Pessina: “Orgogliosi di voi” Tre anni fa il 2-2 contro il Sarajevo: Atalanta recuperata nella ripresa Umberto Marino: “Atalanta grande ...