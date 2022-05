“Luisa | dimmi che non è vero” Trovata morta in casa a 48 anni | fatale un malore

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022)Lissandrin Marton stroncata da unimprovvisa: se n’è andata a 48. La tragedia si è consumata a Bologna. Sconvolta il paese di Mira, doveera nata. A quanto si apprende la morte sarebbe da ricondurre a cause naturali, probabilmente un infarto.si era trasferita in Emilia Romagna da tempo, ma a Mira tutti la ricordano ancora. La donna, che aveva solo 48, appartiene a una famiglia conosciuta in zona. Lascia la mamma, Anna Marton. Il padre Sandro era scomparso alcunifa. Dopo il ritrovamento indel corpo della donna, la magistratura bolognese ha dato il via libera ai funerali che saranno celebrati oggi, venerdì 6 maggio, alle 15 nella chiesa di San Nicolò a Mira Taglio. La notizia della scomparsa di ...