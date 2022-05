Linea ferroviaria Martina Franca-Taranto: bene solo il primo giorno, passaggi a livello automatici non funzionano Le sbarre di alcuni impianti non si abbassano, anche un'ora di ritardo per i treni (Di venerdì 6 maggio 2022) Lunedì, per la ripartenza, la soddisfazione di tutti. Che bel servizio, nuovamente, quello della Linea Martina Franca-Taranto. Da martedì succede ogni giorno, compresa stamattina e la prospettiva è che accada di nuovo, quanto segue: in zona di Crispiano alcuni passaggi a livello automatici non funzionano. Le sbarre, al passaggio del treno, non si abbassano e così il treno è costretto a fermarsi prima di passare. I ritardi nel completamento del viaggio Martina Franca-Taranto (e ritorno, ovviamente) possono raggiungere anche l’ora. Questo perché occorre attendere, ogni volta, una squadra di addetti a ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 6 maggio 2022) Lunedì, per la ripartenza, la soddisfazione di tutti. Che bel servizio, nuovamente, quello della. Da martedì succede ogni, compresa stamattina e la prospettiva è che accada di nuovo, quanto segue: in zona di Crispianonon. Le, alo del treno, non sie così il treno è costretto a fermarsi prima di passare. I ritardi nel completamento del viaggio(e ritorno, ovviamente) possono raggiungerel’ora. Questo perché occorre attendere, ogni volta, una squadra di addetti a ...

