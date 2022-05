Lecce e Cremonese in Serie A, fa festa Gaetano (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Lecce e la Cremonese tornano in Serie A, battendo rispettivamente Pordenone e Como. festa grande per Gianluca Gaetano. Il centrocampista di proprietà del Napoli è stato autentico protagonista della cavalcata della Cremonese che torna in Serie A. Gaetano ha fornito anche un assist a Di Carmine che ha segnato una doppietta nello scontro decisivo con il Como. La Serie A il prossimo anno avrà Lecce e Cremonese. Ma ora il Napoli dovrà capire cosa fare con Gaetano che de centrocampista ha segnato anche 7 gol per la Cremonese in Serie B. Sicuramente sarà fatta una valutazione attenta. Il giovane calciatore di proprietà del Napoli ha molte chance per ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 6 maggio 2022) Ile latornano inA, battendo rispettivamente Pordenone e Como.grande per Gianluca. Il centrocampista di proprietà del Napoli è stato autentico protagonista della cavalcata dellache torna inA.ha fornito anche un assist a Di Carmine che ha segnato una doppietta nello scontro decisivo con il Como. LaA il prossimo anno avrà. Ma ora il Napoli dovrà capire cosa fare conche de centrocampista ha segnato anche 7 gol per lainB. Sicuramente sarà fatta una valutazione attenta. Il giovane calciatore di proprietà del Napoli ha molte chance per ...

