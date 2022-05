La “previsione” del presidente della Duma: «L’unità europea sta crollando, i loro cittadini perderanno sovranità» (Di venerdì 6 maggio 2022) L’unità dell’Europa sta crollando e la volontà dei cittadini europei non sarà più presa in considerazione. Lo ha detto sul suo canale Telegram il presidente della Duma Vyachslav Volodin: «L’unità europea sta crollando. Il Parlamento europeo ha chiesto una profonda riforma dell’Unione, si propone di abbandonare il diritto di veto dei membri dell’Ue, l’opinione dei singoli Stati, e quindi dei loro cittadini, non sarà più presa in considerazione». Per Volodin «con l’introduzione delle sanzioni contro la Russia, i Paesi dell’Unione europea non hanno unità su questo tema. Pertanto, bisogna cercare altre forme decisionali, abbandonando il principio che esisteva da anni». E secondo il ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022)dell’Europa stae la volontà deieuropei non sarà più presa in considerazione. Lo ha detto sul suo canale Telegram ilVyachslav Volodin: «sta. Il Parlamento europeo ha chiesto una profonda riforma dell’Unione, si propone di abbandonare il diritto di veto dei membri dell’Ue, l’opinione dei singoli Stati, e quindi dei, non sarà più presa in considerazione». Per Volodin «con l’introduzione delle sanzioni contro la Russia, i Paesi dell’Unionenon hanno unità su questo tema. Pertanto, bisogna cercare altre forme decisionali, abbandonando il principio che esisteva da anni». E secondo il ...

