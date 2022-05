Italia1 si ricorda di Superman e Lois mentre l’Arrowverse cola a picco | la serie finalmente in onda in chiaro

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022)sidi avere in panchina i supereroi e piazzanel pomeriggio di. Proprio in questi giorni difficili per i fan delche hanno dovuto rinunciare ad altre due, un barlume di serenità arriva proprio dalla rete giovane di casa Mediaset che in questi anni non ha di certo riservato un trattamento di favore agli show The CW/ DC. Il pubblico non capisce ancora che fine abbiano fattocome Batwoman, The Flash e Supergirl visto che con la chiusura dei canali Mediaset Premium tutto è rimasto sospeso in attesa di un annuncio ufficiale. Per fortuna, però, nel palinsesto estivo, in prime time, sembra aver trovato posto una delle...