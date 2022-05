Il docente fa pregare in classe per la Salernitana in Serie A | USR apre indagine | ma i genitori lo difendono | “Grazie per questi momenti gioiosi post Covid”

Advertising

orizzontescuola : Il docente fa pregare in classe per la Salernitana in Serie A, USR apre indagine, ma i genitori lo difendono: “Graz… - shesunflow3r : @mucchy__ si però ultimamente non c’è la faccio proprio più, ora sto studiando latino per la versione di domani e d… -

Fanpage.it

...... Anche a scuola! E' quanto pare sia accaduto in una classe della scuola Primaria Matteo Mari: in un video girato in classe si sente la voce fuori campo di un uomo (probabilmente il) ...... quanto meno irrituale, intrapresa dal maestro - super tifoso, si schiera apertamente la dirigente scolastica della "Mari", Mirella Amato, che, pur dichiarandosi "sorpresa", non condanna il... Preghiera in classe per la Salernitana, aperta indagine interna sul professore Gli studenti pregano in classe affinché la Salernitana vinca. Accade a Salerno, prima dell’importante sfida salvezza di ieri con il Venezia (2 a 1 per i granata). In un video girato da un insegnante n ...In un video maestro super-tifoso incita i bambini a cori e canti da stadio. La preside: «È uno sforzo per creare gruppo in allegria senza animosità nei confronti dell’avversario» ...