Greg dice la sua su Lillo a LOL: “L’idea è lontana dal mio genere di umorismo” (Di venerdì 6 maggio 2022) Lillo e Greg sono un’affiatata coppia comica che di tanto in tanto scoppiano per esigenze di lavoro. “È anche il segreto della nostra longevità. Lillo si dedica di più alla tv e al cinema che sono la sua passione, io al teatro e ai miei concerti“, ha confessato Greg al settimanale Oggi. Fra le cose che Lillo ha fatto senza Greg c’è senza dubbio le due stagioni di LOL Chi Ride È Fuori. La prima da concorrente (“So Lillo! / “Posaman!”), la seconda da guest star. “Lillo è più popolare ma non sono geloso, perché è sempre stato così. Io in scena sono più serio, algido. Lillo invece ha questa dote soprannaturale di far ridere. Se dovessimo paragonarci agli attori comici di una volta, lui è Paolo Panelli e io Walter Chiari. L’ho visto in LOL ... Leggi su biccy (Di venerdì 6 maggio 2022)sono un’affiatata coppia comica che di tanto in tanto scoppiano per esigenze di lavoro. “È anche il segreto della nostra longevità.si dedica di più alla tv e al cinema che sono la sua passione, io al teatro e ai miei concerti“, ha confessatoal settimanale Oggi. Fra le cose cheha fatto senzac’è senza dubbio le due stagioni di LOL Chi Ride È Fuori. La prima da concorrente (“So! / “Posaman!”), la seconda da guest star. “è più popolare ma non sono geloso, perché è sempre stato così. Io in scena sono più serio, algido.invece ha questa dote soprannaturale di far ridere. Se dovessimo paragonarci agli attori comici di una volta, lui è Paolo Panelli e io Walter Chiari. L’ho visto in LOL ...

Banfi, torno al cinema e sogno 'Un borghese piccolo piccolo' ... con sfumature folli, che affronta in modo ironico ma delicato "il tema - dice - di una terza età ... Questi è un po' un delinquente di professione, un cialtrone interpretato da Greg". Ad affiancarlo in ... Vieni avanti Lino Nel cast non è l'unica canaglia, ma ce ne sono tante altre interpretate da Greg, Andy Luotto e ... dice Chiara Sani, che debutta alla regia dopo aver a lungo lavorato con Pupi Avati. "Un regista che mi ...