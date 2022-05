Genoa-Juventus 1-1 | gol Gudmunsson e il Grifone riprende i bianconeri VIDEO

(Di venerdì 6 maggio 2022) Albertha segnato un gol importante all’87’ di, atteso incontro valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il calciatore delha combinato al meglio con Amiri, per poi concludere con il destro e superare Szczesny punendo De Sciglio, disattento nell’occasione specifica durante l’esecuzione di una diagonale difensiva. Dopo la chiamata di Dybala a inizio secondo tempo, ecco la risposta diper l’1-1 momentaneo delcontro la, a Marassi. Di seguito ildel suddetto gol della formazione ligure, attualmente in lotta per non retrocedere in Serie A.GOL1-1 ...

Al Ferraris, Genoa-Juventus finisce 2-1. Al 48' la rete dell'ormai partente Paulo Dybala, il pari arriva all'87' con Gudmundsson. E al 96' è l'ex Criscito a deciderla. Vittoria in rimonta per il Genoa che batte la Juventus 2-1 nel finale e ottiene tre punti che le consentono di sperare ancora nella salvezza.