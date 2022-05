Francesca Cipriani | lato A o lato B? Impossibile scegliere | è uno spettacolo per gli occhi

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 6 maggio 2022) Personaggio pubblico, conduttrice televisiva e showgirl dal carattere esuberante; ecco tutto quello che bisogna sapere su. Dalla doppia esperienza nella casa del Grande Fratello Vip sino ad arrivare alla ritrovata serenità sentimentale; andiamo a conoscere più nel dettaglio, donna di straordinaria bellezza e immenso fascino. Instagramnasce il tre luglio del 1984 a Pescara e ha sempre avuto le idee piuttosto chiare su quale dovesse essere il suo futuro dal punto di vista professionale. Prima di entrare in pianta stabile nel mondo dello, la showgirl ha frequentato il liceo in Abruzzo per poi iscriversi all’università e poter seguire, in questo modo, la sua seconda grande passione, la politica. Proprio ...