Dove vedere gli Internazionali di Roma 2022 in TV e in streaming (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutto pronto per l’inizio degli Internazionali di Roma, primo e unico Masters 1000 che si disputa in Italia. La superficie rossa del Foro Italico vedrà affrontarsi i migliori giocatori al mondo, pronti a contendersi i 1.000 punti in palio per il ranking ATP e il primo successo in carriera in un Masters. Tra questi ci sarà anche Jannik Sinner, ancora a secco di titoli in questo 2022: complice qualche infortunio di troppo, il tennista altoatesino ha dovuto rinunciare a un paio di tornei cruciali Dove avrebbe sicuramente fatto strada; emblematico, ad esempio, il ritiro al Miami Open e la successiva assenza all’ATP Barcellona. Non ci sarà nemmeno Matteo Berrettini: anche il numero uno italiano è alle prese con un inizio 2022 sfortunato, tanto che è in dubbio perfino la sua presenza al Roland Garros. A ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutto pronto per l’inizio deglidi, primo e unico Masters 1000 che si disputa in Italia. La superficie rossa del Foro Italico vedrà affrontarsi i migliori giocatori al mondo, pronti a contendersi i 1.000 punti in palio per il ranking ATP e il primo successo in carriera in un Masters. Tra questi ci sarà anche Jannik Sinner, ancora a secco di titoli in questo: complice qualche infortunio di troppo, il tennista altoatesino ha dovuto rinunciare a un paio di tornei crucialiavrebbe sicuramente fatto strada; emblematico, ad esempio, il ritiro al Miami Open e la successiva assenza all’ATP Barcellona. Non ci sarà nemmeno Matteo Berrettini: anche il numero uno italiano è alle prese con un iniziosfortunato, tanto che è in dubbio perfino la sua presenza al Roland Garros. A ...

Advertising

tuttopuntotv : Dove vedere gli Internazionali di Roma 2022 in TV e in streaming #tennis - ilTalondAchille : @BluDiChina @ChiariJerta @SicilianoSum @RisatoNicola @vitopetrocelli Lo scorso anno Presa Diretta aveva annunciato… - infoitcultura : Dove rivedere Pechino Express 2022? Ecco come vedere la replica delle puntate - Umberto9231 : RT @claviggi: In quante altre chiese al mondo è possibile vedere tanta bianca bellezza? Sant’Ivo alla Sapienza, dove tutti vorrebbero entra… - Al3xI98O : @viacolvino @zawzaw_ph @MartaFarasha Vivo dove assumo una persona per quello che fa, non per quello che è. Non assu… -