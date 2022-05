Cina, 53 morti nel crollo di un edificio a Changsha: «Una donna estratta viva dopo 6 giorni» – Il video (Di venerdì 6 maggio 2022) È salito a quota 53 il bilancio totale delle vittime del crollo di un edificio commerciale di otto piani a Changsha, nell’Hunan che risale al 29 aprile. Oggi sono stati ritrovati altri corpi: lo ha reso noto il network statale Cctv. La struttura che ospitava un hotel, appartamenti e un cinema. «Le persone intrappolate e disperse a seguito dell’incidente sono state tutte ritrovate», ha aggiunto la Cctv, secondo cui «dieci persone sono state salvate e 53 sono morte». Una donna è stata miracolosamente estratta viva ieri dalle macerie dopo 6 giorni, secondo i media cinesi ripresi dalla Bbc. Se le operazioni di soccorso sono state ufficialmente portate a termine, restano tutte da ricostruire le cause del collasso dell’edificio. L’agenzia ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) È salito a quota 53 il bilancio totale delle vittime deldi uncommerciale di otto piani a, nell’Hunan che risale al 29 aprile. Oggi sono stati ritrovati altri corpi: lo ha reso noto il network statale Cctv. La struttura che ospitava un hotel, appartamenti e un cinema. «Le persone intrappolate e disperse a seguito dell’incidente sono state tutte ritrovate», ha aggiunto la Cctv, secondo cui «dieci persone sono state salvate e 53 sono morte». Unaè stata miracolosamenteieri dalle macerie, secondo i media cinesi ripresi dalla Bbc. Se le operazioni di soccorso sono state ufficialmente portate a termine, restano tutte da ricostruire le cause del collasso dell’. L’agenzia ...

