Advertising

zazoomblog : Chiellini: Futuro? Vorrei avere un percorso dirigenziale. Della Continassa so tutto anche dove ci sono le ragnatele… - mcrisj01 : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? #Chiellini ha deciso: saranno le ultime 4 gare da calciatore della #Juventus; pronti i saluti istituzionali in… - Pall_Gonfiato : #Chiellini si è soffermato sul proprio futuro - JuventusUn : #Chiellini e la #Juventus verso l'addio a fine stagione: tre opzioni per il futuro?? - DanyRoss70 : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? #Chiellini ha deciso: saranno le ultime 4 gare da calciatore della #Juventus; pronti i saluti istituzionali in… -

Proposte per migliorare il calcio, l'idea Superlega, i playoff, il suo. Pensa e parla già da dirigente Giorgioche lascerà la Juve a fine stagione e a La Stampa dice Sulla superlega spiega La Juve lo aspetta già come dirigenteGiorgioè ancora concentrato sul calcio giocato, ma parla già da dirigente. A 'La Stampa' il ... Di certo inmi piacerebbe avere un percorso dirigenziale, in cui valorizzare il bagaglio ...Calciomercato Juventus, ultime partite in bianconero. Poi verrà presa una decisione sul futuro. Sono tre le opzioni al momento sul piatto ...La Juventus pensa a cosa fare del proprio futuro, ma c'è Chiellini che sorprende tutti: il messaggio del difensore stupisce tutti.