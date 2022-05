Cena Napoli, le richieste di Spalletti e De Laurentiis per il finale di stagione (Di venerdì 6 maggio 2022) Ieri si è tenuta una Cena tra i componenti del Napoli, cui ovviamente erano presenti – oltre ai giocatori – anche Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. L’edizione odierna de Il Mattino ha cercato di ricostruire l’accaduto, svelando alcune richieste alla squadra del presidente e del tecnico. FOTO: Getty – Napoli De Laurentiis In primis, Spalletti non vuole cali di tensione e ha esplicitamente rimarcato la sua volontà di chiudere al meglio la stagione, vincendo tutte e tre le gare rimaste. Con tre vittorie gli azzurri si guadagnerebbero il terzo posto, che da un punto di vista economico non dispiacerebbe affatto a De Laurentiis, dato che varrebbe circa cinque milioni di euro in più rispetto al ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 maggio 2022) Ieri si è tenuta unatra i componenti del, cui ovviamente erano presenti – oltre ai giocatori – anche Lucianoe Aurelio De. L’edizione odierna de Il Mattino ha cercato di ricostruire l’accaduto, svelando alcunealla squadra del presidente e del tecnico. FOTO: Getty –DeIn primis,non vuole cali di tensione e ha esplicitamente rimarcato la sua volontà di chiudere al meglio la, vincendo tutte e tre le gare rimaste. Con tre vittorie gli azzurri si guadagnerebbero il terzo posto, che da un punto di vista economico non dispiacerebbe affatto a De, dato che varrebbe circa cinque milioni di euro in più rispetto al ...

