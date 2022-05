Atletica | Jacobs sui 100 a Nairobi contro Kerley

(Di venerdì 6 maggio 2022) Marcelltorna in pista domani, sabato 7 maggio, nel meeting Continental tour di, per la prima volta sui 100 metri dopo Tokyo. Il vincitore dell’oro olimpico nei 100 metri e nella 4X100 alle passate Olimpiadi estive, troverà il meglio della velocità, a partire dall’americano Fred(argento nei 100m di Tokyo), in una manifestazione che vede tra l’altro la partecipazione della pluri campionessa olimpica giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce e della sensazionale namibiana Christine Mboma.ha concluso la sua stagione 2021 dopo l’impresa in Giappone. Lo scorso 19 marzo ha brillato nei 60 indoor diventando campione del mondo davanti all’americano Christian Coleman, reduce da una sospensione antidoping. A poco più di due mesi dai Mondiali di Eugene (Stati Uniti), lo stadio Kasarani della capitale ...

In sintesi, non è stata una scelta di Cesare Cremonini e Marco Mengoni quella di occupare il tempio dell'italiano, ovvero l'Olimpico e togliere spazio a Marcelle a Filippo Tortu . Il caso, sollevato da Repubblica , ha riacceso i riflettori su quelle sovrapposizioni di calendario ...A Tokyo fu l'avversario più vicino a vedere la targa di: secondo a quattro centesimi, medaglia d'argento che spera gli dia gli stimoli per rivincita sabato, giorno del suo 27esimo compleanno. ...Marcell Jacobs torna in pista domani, sabato 7 maggio, nel meeting Continental tour di Nairobi, per la prima volta sui 100 metri dopo Tokyo.ATLETICA - Dopo l’annuncio della presenza di Marcell Jacobs il pubblico dello Stadio Olimpico di Roma potrà sostenere anche un altro eroe di Tokyo. Gianmarco Tamberi sarà infatti della partita per la ...