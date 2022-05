Ancelotti, Mourinho: “Vediamo se questi due giovani allenatori possono vincere qualcosa” (Di venerdì 6 maggio 2022) Ancelotti Mourinho – Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, parlando anche di Carlo Ancelotti. Ecco quanto affermato. “Sì, ho mandato già nella prima intervista che ho fatto e anche ieri dopo la partita. Sono due in uno, è un club che sta nel mio cuore: io sono bianco bianco bianco in Spagna, il Real è il club più grande al mondo e io sono amico di Ancelotti. Sono contento per lui e so che lui è contento per il suo amico José. Lui ha la sua finale, io la mia: Vediamo se questi due giovani allenatori possono vincere qualcosa”. Jose Mourinho e Carlo Ancelotti o meglio gli uomini delle coppe. Ieri ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 6 maggio 2022)– Jose, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, parlando anche di Carlo. Ecco quanto affermato. “Sì, ho mandato già nella prima intervista che ho fatto e anche ieri dopo la partita. Sono due in uno, è un club che sta nel mio cuore: io sono bianco bianco bianco in Spagna, il Real è il club più grande al mondo e io sono amico di. Sono contento per lui e so che lui è contento per il suo amico José. Lui ha la sua finale, io la mia:sedue”. Josee Carloo meglio gli uomini delle coppe. Ieri ...

