(Di venerdì 6 maggio 2022), se non addirittura marrone, daidi moltissime abitazioni – ma anche negozi come pizzerie, ristoranti e birrerie – di. Il fenomeno è iniziato nella serata di oggi, 6 maggio, intorno alle ore 20:00. I lavandini si sono riempiti didal colore sospetto, che va appunto dal giallo fino al marrone chiaro a seconda della zona.colorata Le zone interessate sonoLavinium e il centro ae la Rocca ad. Risultano coinvoltedi. In tantissimi hanno segnalato il problema attraverso i social network, per capire se fosse undella loro tubatura ...

Acqua gialla dai rubinetti di Pomezia, Ardea e Nuova Florida: da ore un guasto sta colpendo migliaia di cittadini

Acqua gialla, se non addirittura marrone, dai rubinetti di moltissime abitazioni – ma anche negozi come pizzerie, ristoranti e birrerie – di Pomezia e Ardea. Il fenomeno è iniziato nella serata di ...