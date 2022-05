Zelensky: "Ucraina pronta a cessate il fuoco ad Azovstal" (Di giovedì 5 maggio 2022) L'Ucraina è pronta ad estendere un cessate il fuoco a Mariupol, dove gli ultimi combattenti ucraini sono asserragliati nei sotterranei assieme a un numero imprecisato di civili. Il drammatico appello ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) L'ad estendere unila Mariupol, dove gli ultimi combattenti ucraini sono asserragliati nei sotterranei assieme a un numero imprecisato di civili. Il drammatico appello ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Un elicottero militare russo ha violato stamani lo spazio aereo della Finlandia, che sta valutando il suo… - MediasetTgcom24 : Mosca: colpiremo veicoli Nato che portano armi in Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev #putin #zelensky #mariupol… - GiovaQuez : L'intento di Lavrov erano già chiari. Le dichiarazione di Zakharova oggi non fa che confermarlo. Questo il concetto… - Snappy_io : RT @stanzaselvaggia: Gli italiani che non vi interessano, che ridicolizzate, che non rappresentate: quelli che hanno paura. Ho scritto ques… - Simmy882 : Dire che non ci sono nazisti in Ucraina perché il presidente ucraino Zelensky è ebreo e come dire che non c'erano r… -