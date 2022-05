Tom Cruise in elicottero sul red carpet per ‘Top Gun: Maverick’ (Di giovedì 5 maggio 2022) Arrivo in elicottero sul red carpet per Tom Cruise alla prima a San Diego di "Top gun: Maverick", il nuovo capitolo del film cult 36 anni dopo. "C'è una sincerità nel film che resta e il cuore di tutto questo è che parla alle persone in un certo modo", ha detto Cruise, celebre per girare le scene più spettacolari e adrenaliniche dei suoi film in prima persona senza usare stuntman. Sul red carpet anche gli altri protagonisti, Jennifer Connelly e Miles Teller. "Tom Cruise: Maverick" sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 25 maggio, due giorni prima dell'uscita negli Stati Uniti, prevista quindi per il 27 maggio. Il film sarà presentato fuori concorso al prossimo Festival di Cannes che si terrà da martedì 17 maggio a sabato 28 maggio. video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 5 maggio 2022) Arrivo insul redper Tomalla prima a San Diego di "Top gun: Maverick", il nuovo capitolo del film cult 36 anni dopo. "C'è una sincerità nel film che resta e il cuore di tutto questo è che parla alle persone in un certo modo", ha detto, celebre per girare le scene più spettacolari e adrenaliniche dei suoi film in prima persona senza usare stuntman. Sul redanche gli altri protagonisti, Jennifer Connelly e Miles Teller. "Tom: Maverick" sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 25 maggio, due giorni prima dell'uscita negli Stati Uniti, prevista quindi per il 27 maggio. Il film sarà presentato fuori concorso al prossimo Festival di Cannes che si terrà da martedì 17 maggio a sabato 28 maggio. video width="746" height="420" ...

Advertising

mtvitalia : Tom Cruise poteva fare un ingresso normale alla premiere mondiale di Top Gun: Maverick? Certo che no! ??… - amiciweb : RT @ciakmag: Cruise annuncia con un video l’apertura delle prevendite dei biglietti di Top Gun: Maverick. #TOPGUNMAVERICK #TomCruise #TopGu… - Tag24news : #TomCruise non smette di stupire e trasforma la premiere mondiale di #TopGunMaverick in un evento spettacolare. - VeronicaKlimt : RT @Screenweek: #TopGunMaverick #TomCruise arriva alla première mondiale pilotando un elicottero - ZiaWaller : Ma questo bono di Tom Cruise? -