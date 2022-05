"State lontano. Danni irreversibili e morte improvvisa". Sara Cunial, delirio no-vax: come si presenta in aula | Guarda (Di giovedì 5 maggio 2022) Sara Cunial fa ancora discutere. La deputata ex Movimento 5 Stelle ha tenuto ancora una volta un discorso no vax in aula. Occasione, il decreto Covid. Qui la parlamentare si è presentata munita di quello che definisce "kit di sopravvivenza": "Vi consiglio di starmi lontani perché ho qui con me acqua santa, aglio e paletto". Nel suo lungo discorso l'ex pentastellata ha ringraziato ironicamente le istituzioni italiane per quanto fatto negli ultimi due anni: "In questi mesi ho avuto tempo di riflettere e ora posso dirvi grazie di aver pensato alla salute dei cittadini e aver messo a disposizione di tutti cure efficaci e sicure, grazie per aver reso libera indipendente la ricerca, per la trasparenza nella divulgazione dei dati. I risultati sono incredibili e il benessere oggi grazie a voi dilaga". Ma non è tutto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022)fa ancora discutere. La deputata ex Movimento 5 Stelle ha tenuto ancora una volta un discorso no vax in. Occasione, il decreto Covid. Qui la parlamentare si èta munita di quello che definisce "kit di sopravvivenza": "Vi consiglio di starmi lontani perché ho qui con me acqua santa, aglio e paletto". Nel suo lungo discorso l'ex pentastellata ha ringraziato ironicamente le istituzioni italiane per quanto fatto negli ultimi due anni: "In questi mesi ho avuto tempo di riflettere e ora posso dirvi grazie di aver pensato alla salute dei cittadini e aver messo a disposizione di tutti cure efficaci e sicure, grazie per aver reso libera indipendente la ricerca, per la trasparenza nella divulgazione dei dati. I risultati sono incredibili e il benessere oggi grazie a voi dilaga". Ma non è tutto, ...

