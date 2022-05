SOLITI IGNOTI | AMADEUS FESTEGGIA LE 1 000 PUNTATE DELL’ACCESS PIÙ VISTO IN ITALIA

(Di giovedì 5 maggio 2022) Mille. Un traguardo importante, raggiunto eto dacon il game show “– Il Ritorno”, il programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda giovedì 5 maggio alle 20.30 su Rai1. Partito, nella versione condotta da, il 20 marzo 2017, il programma è giunto alla sesta edizione e, anche quest’anno, sta vivendo una stagione straordinaria, con una media di circa 5 milioni di spettatori, superiore al 20% di share (in crescita rispetto allo scorso anno), e risultando, quasi ogni giorno, il programma piùdell’intera giornata in termini di ascolto medio. Inoltre, ogni sera, il gioco finale del “parente misterioso”, novità introdotta nel 2017 con il ritorno del programma nell’access prime time di Rai1, registra ...

