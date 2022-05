Schmeichel: «Il Real Madrid non ha il diritto di essere in finale di Champions» (Di giovedì 5 maggio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex portiere Peter Schmeichel, ex portiere del Manchester United, ha parlato così alla CBS Sport di Real Madrid-Manchester City. Le sue parole: «Il Real Madrid non ha il diritto di essere in finale. È stata chiaramente la squadra peggiore in entrambe le partite. La prima occasione è stata al 90?; poi hanno segnato nelle altre due occasioni. Il Manchester City era in totale controllo ma lo stadio è stato il 12° giocatore. Quando è iniziato il secondo tempo, un tiro di Vinícius ha riscaldato l’ambiente ed è stato incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) . Le dichiarazioni dell’ex portiere Peter, ex portiere del Manchester United, ha parlato così alla CBS Sport di-Manchester City. Le sue parole: «Ilnon ha ildiin. È stata chiaramente la squadra peggiore in entrambe le partite. La prima occasione è stata al 90?; poi hanno segnato nelle altre due occasioni. Il Manchester City era in totale controllo ma lo stadio è stato il 12° giocatore. Quando è iniziato il secondo tempo, un tiro di Vinícius ha riscaldato l’ambiente ed è stato incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

