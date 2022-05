Scamacca, alte pretese per lo stipendio. Trattativa difficile (Di giovedì 5 maggio 2022) Gianluca Scamacca avrebbe esplicitato alle pretendenti le proprie richieste salariali. L’attaccante neroverde spara troppo alto, ma il Napoli proverà a farlo ragionare Spara troppo alto Gianluca Scamacca, che chiede uno stipendio spropositato alle squadre che vorranno ingaggiarlo. Il calciatore del Sassuolo, infatti, vorrebbe almeno 5 milioni netti annui per potersi accordare con la sua prossima L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Gianlucaavrebbe esplicitato alle pretendenti le proprie richieste salariali. L’attaccante neroverde spara troppo alto, ma il Napoli proverà a farlo ragionare Spara troppo alto Gianluca, che chiede unospropositato alle squadre che vorranno ingaggiarlo. Il calciatore del Sassuolo, infatti, vorrebbe almeno 5 milioni netti annui per potersi accordare con la sua prossima L'articolo

Advertising

luca_taz : @_schiaffino__ Berardi raspadori e scamacca hanno valutazioni più alte secondo il giornalismo italiano - matteomazz90 : @cantafio88 @AmalaTV_ Non ci vuole tanto per capire che è l’unico che ha offerte concrete molto alte per un centroc… -