Roma | Pinto | “Mourinho leader giusto per questo progetto”

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Siamo certi al 100% cheè ilsportivoper. Il lavoro che fa, in campo e nella società, il modo in cui unisce tifosi e società, ne fanno l’uomoe ilper continuare a guidare laal successo”. Così il general manager della, Tiago, a ridosso del ritorno della semifinale di Conference League contro il Leicester. “Un Olimpico da Champions? Adesso siamo una squadra di serie A e di Conference League, abbiamo la partita più importante della stagione e vogliamo arrivare in finale – aggiunge ai microfoni di Sky – Poi ci saranno altre tre gare di campionato, la prossima stagione vedremo quali saranno gli obiettivi”. SportFace.

Le parole del dirigente giallorosso: "Siamo felici e carichi" Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Roma-Leicester. Di seguito le dichiarazione del general manager giallorosso. Che ..."Oggi è una notte per cui abbiamo lavorato tutta la stagione. È un piacere venire qua con minimo il 50% di andare avanti. Siamo felici e carichi, vedere lo stadio così e la gente per strada è ...