Rodgers | «Bello rivedere Mourinho | sarà una partita dura»

Advertising

la_maledetta : RT @lUltimoUomo: Quale giocatore del West Ham sei? Che vino ha regalato Rodgers a Mourinho? Quali personaggi di finzione potrebbe interpret… - AntorisRispo : RT @lUltimoUomo: Quale giocatore del West Ham sei? Che vino ha regalato Rodgers a Mourinho? Quali personaggi di finzione potrebbe interpret… - AndreaZeoli : RT @lUltimoUomo: Quale giocatore del West Ham sei? Che vino ha regalato Rodgers a Mourinho? Quali personaggi di finzione potrebbe interpret… - lUltimoUomo : Quale giocatore del West Ham sei? Che vino ha regalato Rodgers a Mourinho? Quali personaggi di finzione potrebbe in… -

Sarebbefesteggiare questa empatia. Meritiamo di finire bene queste due gare in casa. Quello ... Mou ha rispetto per certi talenti inglesi e per il loro allenatore, suo amico, Brendan. ...... 'È un bel segnale per il calcio italiano, che ha bisogno di passione e dei suoi tifosi, è... che sa giocare in vari modi perchéha saputo alternare moduli di gioco e atteggiamenti, è una ...Oggi 5 maggio 2022 alle 21:00 la Roma ospita il Leicester all’Olimpico per la semifinale di ritorno di Conference Leaugue: in palio la ...Non sarà di certo un impegno facile, alla luce della freschezza degli uomini di Rodgers, che ha cambiato nove pedine nell ... Non voglio però fare l’ipocrita e dico che sarebbe bello tornare alla Roma ...