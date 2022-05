Regolamento Roma-Leicester: cosa succede in caso di parità di punteggio dopo 90?? (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma contro Leicester. Semifinale di ritorno di Conference League all’Olimpico dopo l’1-1 in Inghilterra. La squadra di Mourinho cerca il pass per la finale di Tirana davanti ad oltre 60.000 spettatori. Come è noto, è stata abolita la regola dei gol in trasferta che valgono doppio. Se la sfida è in pareggio tra andata e ritorno, allora si andrà prima ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra. Con lo 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 e così via, spazio a due tempi supplementari da 15? ed eventualmente i calci di rigore. Serve quindi una vittoria ai giallorossi per passare il turno. “Non mi dispiacerebbe una partita come l’andata, Rui Patricio ha dovuto fare solo una parata. Significherebbe che siamo ben organizzati. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte e che ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022)contro. Semifinale di ritorno di Conference League all’Olimpicol’1-1 in Inghilterra. La squadra di Mourinho cerca il pass per la finale di Tirana davanti ad oltre 60.000 spettatori. Come è noto, è stata abolita la regola dei gol in trasferta che valgono doppio. Se la sfida è in pareggio tra andata e ritorno, allora si andrà prima ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori, indipendentemente dal numero dei gol segnati in trasferta da una squadra. Con lo 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 e così via, spazio a due tempi supplementari da 15? ed eventualmente i calci di rigore. Serve quindi una vittoria ai giallorossi per passare il turno. “Non mi dispiacerebbe una partita come l’andata, Rui Patricio ha dovuto fare solo una parata. Significherebbe che siamo ben organizzati. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte e che ...

