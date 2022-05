Quando esce in streaming Agents of S.H.I.E.L.D. (Di giovedì 5 maggio 2022) Questo mese Agents of S.H.I.E.L.D., la serie TV prodotta da Marvel Television e in onda su ABC dal 2013 al 2020, arriverà nel catalogo di Disney+ in Italia. Nei mesi scorsi, la serie è stata rimossa dal catalogo di Netflix e resa disponibile su Disney+ negli Stati Uniti e in altri Paesi. Lo stesso destino verrà riservato anche ad altre serie televisive Marvel in precedenza rimosse da Netflix, cioè The Defenders, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, The Punisher e Daredevil, anche se ancora manca l’ufficialità. Di seguito le informazioni su Quando esce Agents of S.H.I.E.L.D. sulla piattaforma streaming Disney Plus. Quando esce Agents of S.H.I.E.L.D su Disney Plus: la data di uscita Agents of S.H.I.E.L.D. esce ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 5 maggio 2022) Questo meseof S.H.I.E.L.D., la serie TV prodotta da Marvel Television e in onda su ABC dal 2013 al 2020, arriverà nel catalogo di Disney+ in Italia. Nei mesi scorsi, la serie è stata rimossa dal catalogo di Netflix e resa disponibile su Disney+ negli Stati Uniti e in altri Paesi. Lo stesso destino verrà riservato anche ad altre serie televisive Marvel in precedenza rimosse da Netflix, cioè The Defenders, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, The Punisher e Daredevil, anche se ancora manca l’ufficialità. Di seguito le informazioni suof S.H.I.E.L.D. sulla piattaformaDisney Plus.of S.H.I.E.L.D su Disney Plus: la data di uscitaof S.H.I.E.L.D....

