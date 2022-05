Peste suina | primo caso scoperto a Roma | sintomi e come si diffonde

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 maggio 2022)è stato rivelato ae immediatamente è scattato l’allarme. A riportare la notizia è stato l commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Ferrari. Ecco di cosa si tratta e cosa si rischia.Dalla Capitale non arrivano buone notizie: undiafricana è stato. A dichiararlo è stato il commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Ferrari. “Sì, c’è un– dice contattato telefonicamente dall’Ansa – la zona dovrebbe essere quella del parco dell’Insugherata. Stiamo effettuando i controlli ...