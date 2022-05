Oroscopo della settimana dal 9 maggio al 15 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) La primavera è la stagione che simboleggia la rinascita, e in questo suo significato si riflettono le stelle, che questa settimana decidono di rimescolare le carte e regalarci una grande spinta con un trasloco davvero importante. Scopriamo di più con il nostro . Il cielo dell’Oroscopo della settimana prossima La notizia è di quelle grandi, perché il pianeta che ha la fama più di altri, di rappresentare fortuna e prosperità, Giove, questa settimana cambia domicilio e dalle acque tiepide dei Pesci si sposta nel fuoco dell’Ariete, il segno del dinamismo, dell’iniziativa e anche sì, dell’irruenza. E’ un passaggio molto importante, che non influenzerà solo le vicende del primo segno dello zodiaco, diretto interessato, ma anche tutti gli altri. Scopriamo come, con l’Oroscopo segno per ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 5 maggio 2022) La primavera è la stagione che simboleggia la rinascita, e in questo suo significato si riflettono le stelle, che questadecidono di rimescolare le carte e regalarci una grande spinta con un trasloco davvero importante. Scopriamo di più con il nostro . Il cielo dell’prossima La notizia è di quelle grandi, perché il pianeta che ha la fama più di altri, di rappresentare fortuna e prosperità, Giove, questacambia domicilio e dalle acque tiepide dei Pesci si sposta nel fuoco dell’Ariete, il segno del dinamismo, dell’iniziativa e anche sì, dell’irruenza. E’ un passaggio molto importante, che non influenzerà solo le vicende del primo segno dello zodiaco, diretto interessato, ma anche tutti gli altri. Scopriamo come, con l’segno per ...

