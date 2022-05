Nina Zilli canta il suo inno alla trasformazione | è ‘Munsta’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Da domani sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme e in rotazione radiofonica, nuovo singolo che segna il ritorno in musica di. Il brano in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy) e disponibile in pre- save al seguente link https://presave.umusic.com/. Poliedrica e traversale, al secolo Maria Chiara Fraschetta, è un’esplosione di grinta e solarità che trova nella musica e nell’esigenza di comunicare attraverso la sua voce il giusto equilibrio per sentirsi bene con sé stessa e con gli altri. “– dichiara– è una canzone a cui tengo molto e che ti proietta immediatamente nell’immaginario surf dei primi anni 60, ispirazione che mi è venuta guardando ...