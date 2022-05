Madrid | Sinner ko con Auger-Aliassime | Musetti lascia via libera a Zverev

(Di giovedì 5 maggio 2022) Negli ottavi del “MutuaOpen” Jannik, decima testa di serie, racimola solo tre giochi contro il canadese, ottavo favorito del torneo. Lorenzo, promosso dalle qualificazioni, si ritira all’inizio del secondo set dopo aver perso il primo con il tedesco secondo favorito del seeding e campione in carica. A guidare il seeding è Djokovic. Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette il “match of the day” ogni sera alle 23

Advertising

Eurosport_IT : SINNER AGLI OTTAVI ???????? Dopo Musetti anche Sinner supera il turno ai Masters1000 di Madrid ???? #ATP | #Masters1000… - Eurosport_IT : SINNER ???? L'azzurro con la vittoria contro De Minaur ai Masters1000 di Madrid raggiunge le 100 vittorie in carrier… - Eurosport_IT : SINNER AL 2° TURNO! ?????? Il giovane azzurro dopo un inizio difficile batte Paul e conquista i sedicesimi di finale… - francioniflli : Jannik Sinner 'Liquidato' in 2 set da Auger-Aliassime esce di scena dal Masters 1000 di Madrid - SP_______3 : Debacle di #Sinner a Madrid. Fatto fuori con un 6-2 6-1 da #Auger. -

Jannikesce di scena agli ottavi del Masters di: l'azzurro viene dominato dal canadese Felix Auger - Aliassime, ottava testa di serie del seeding, con i parziali di 6 - 1, 6 - 2. Il torneo in ...Janniksaluta il Masters 1000 di2022 con una severa sconfitta al terzo turno per mano di Felix Auger - Aliassime . Match a senso unico in cui il canadese domina fin dalle prime battute e s'...Pesante sconfitta di Jannik Sinner agli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Madrid: il tennista altoatesino è stato travolto ed eliminato dal canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 della cl ...Ottavi da incubo per Jannik Sinner, che gioca il suo peggior incontro dell'anno e si schianta su un'ottima versione di Felix Auger-Aliassime, che distrugge il suo rivale con un sonoro 6-1 6-2 e ...