I look più glamour di Adele

Adele sta affrontando la sua fase 2.0, ripartendo dopo un divorzio doloroso e una lunga pausa musicale. Di recente ha trionfato ai Brit Awards 2022 come artista britannica dell'anno. La voce di Adele da anni impreziosisce la musica internazionale. Ritenuta una delle maggiori esponenti della nuova generazione del soul bianco, la cantante britannica negli ultimi anni ha affrontato importanti cambiamenti, fisici quanto mentali ed emotivi, che l'hanno condotta verso una fase 2.0 della sua vita. Dopo un lungo e sofferto divorzio, Adele si è rimboccata le maniche ripartendo da se stessa. Ha lavorato su di sé, sul proprio corpo e sulle proprie emozioni, mettendo al mondo un nuovo album, intitolato 30. Adele. Crediti: InstagramDagli esordi, nel 2008, ad oggi la cantante ha pubblicato quattro album e ha venduto circa 40 ...

