Evita, sposta, migliora: a piedi, in bici, in bus per la qualità della vita (Di giovedì 5 maggio 2022) La mobilità attiva è uno degli elementi importanti di un approccio nuovo alla questione dei trasporti nella prospettiva della decarbonizzazione. Un approccio nuovo e urgente. Evita, sposta, migliora: se privilegiassimo l’espressione anglosassone, utilizzeremmo l’acronimo Asi (Avoid, Shift, Improve), ma i concetti non cambiano. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 maggio 2022) La mobilità attiva è uno degli elementi importanti di un approccio nuovo alla questione dei trasporti nella prospettivadecarbonizzazione. Un approccio nuovo e urgente.: se privilegiassimo l’espressione anglosassone, utilizzeremmo l’acronimo Asi (Avoid, Shift, Improve), ma i concetti non cambiano.

Advertising

cinefilosit : Shazam! Fury of the Gods sposta la data d'uscita e evita Avatar: la via dell'acqua #ILoveCinefilos -