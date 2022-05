Eurolega 2021/2022: calendario, date, orari e tv quarti di finale (Di giovedì 5 maggio 2022) Il calendario con le date, gli orari e come vedere in tv i quarti di finale di Eurolega 2021/2022 di basket. Terminata la regular season, con la classifica come ben noto rivoluzionata dall’estromissione delle formazioni russe, si entra nella fase ad eliminazione diretta della competizione. Otto le squadre coinvolte: FC Barcellona, Olympiacos Pireo, Real Madrid, AX Armani Exchange Milano, Anadolu Efes Istanbul, Maccabi Playtika Tel Aviv, AS Monaco e FC Bayern Monaco. Le formazioni si sfideranno in una serie al meglio delle cinque tra il 19 aprile e il 4 maggio 2022. Per quanto riguarda la copertura televisiva, tutte le sfide saranno visibili in streaming su Eleven Sports, mentre Sky proporrà una selezione degli ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilcon le, glie come vedere in tv idididi basket. Terminata la regular season, con la classifica come ben noto rivoluzionata dall’estromissione delle formazioni russe, si entra nella fase ad eliminazione diretta della competizione. Otto le squadre coinvolte: FC Barcellona, Olympiacos Pireo, Real Madrid, AX Armani Exchange Milano, Anadolu Efes Istanbul, Maccabi Playtika Tel Aviv, AS Monaco e FC Bayern Monaco. Le formazioni si sfideranno in una serie al meglio delle cinque tra il 19 aprile e il 4 maggio. Per quanto riguarda la copertura televisiva, tutte le sfide saranno visibili in streaming su Eleven Sports, mentre Sky proporrà una selezione degli ...

Advertising

sportface2016 : VIDEO - #Basket #Euroleague Gli highlights di gara-5 tra #Barcellona e #BayernMonaco, i blaugrana conquistano così… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Il Barcellona si aggiunge a Real Madrid e Anadolu Efes Istanbul per il gran ballo delle Final Four di Belgrado ???? #Euros… - Eurosport_IT : Il Barcellona si aggiunge a Real Madrid e Anadolu Efes Istanbul per il gran ballo delle Final Four di Belgrado ????… - sportface2016 : #Basket #Eurolega Il #Barcellona vola alle #FinalFour, fuori il #BayernMonaco di Trinchieri - SportInTV_IT : #Eurolega ed #Eurocup 2021/2022: ultime partite prima del gran finale di stagione su #ElevenSports e #SkySport… -