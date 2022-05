È scoppiato un vasto incendio sul monte Erice (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Un vasto incendio interessa il monte Erice, nel Trapanese, nell'area in cui sorge l'omonima cittadina. Sospinte dal forte vento di scirocco, le fiamme stanno bruciando dalle prime ore del pomeriggio, con particolare riferimento alle zone di Martogna e Sant'Anna. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Trapani volontari della Protezione civile, che hanno provveduto ad evacuare alcune abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco, volontari della protezione civile, polizia municipale e operai del Comune #incendi #Trapani #Erice https://t.co/6DfE79Rq1E — RaiNews (@RaiNews) May 5, 2022 È stata chiusa al transito, in via precauzionale, la strada provinciale Erice-Trapani, mentre è ancora aperta la Sp 20 che passa da ValdErice. Sul luogo stanno operando ... Leggi su agi (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Uninteressa il, nel Trapanese, nell'area in cui sorge l'omonima cittadina. Sospinte dal forte vento di scirocco, le fiamme stanno bruciando dalle prime ore del pomeriggio, con particolare riferimento alle zone di Martogna e Sant'Anna. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Trapani volontari della Protezione civile, che hanno provveduto ad evacuare alcune abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco, volontari della protezione civile, polizia municipale e operai del Comune #incendi #Trapani #https://t.co/6DfE79Rq1E — RaiNews (@RaiNews) May 5, 2022 È stata chiusa al transito, in via precauzionale, la strada provinciale-Trapani, mentre è ancora aperta la Sp 20 che passa da Vald. Sul luogo stanno operando ...

Advertising

sulsitodisimone : È scoppiato un vasto incendio sul monte Erice - Agenzia_Italia : È scoppiato un vasto #incendio sul monte #Erice ?? - gazzettanapoli : Un vasto incendio è scoppiato poco dopo le 17.30 nel campo Rom di via Gianturco, alla periferia orientale di Napoli… - gazzettanapoli : Un vasto incendio è scoppiato poco dopo le 17.30 nel campo Rom di via Gianturco, alla periferia orientale di Napoli… - SettenewsWeb : E' stato domato nella notte il vasto rogo che ha interessato i piani alti di una palazzina di via Ariberto d'Intimi… -

Incendio al Convento S. Francesco a Sarno. Evacuati profughi ucraini Un vasto incendio è scoppiato nel convento di San Francesco a Sarno, in provincia di Salerno, dove sono ospitati una ventina di profughi di guerra ucraini, soprattutto ragazzi. Le cause del rogo, stando ... Riprende l'evacuazione da Mariupol 8.36 Russia: incendio in magazzino regione Mosca, fiamme domate Un incendio è scoppiato nella notte ... 8.10 Ucraina: intelligence Gb,esercito russo non riesce a dominare Nonostante il vasto programma ... AGI - Agenzia Italia È scoppiato un vasto incendio sul monte Erice AGI - Un vasto incendio interessa il monte Erice, nel Trapanese, nell'area in cui sorge l'omonima cittadina. Sospinte dal forte vento di scirocco, le fiamme stanno bruciando dalle prime ore del ... Due vasti incendi minacciano Trapani ed Erice Un rogo è divampato ai piedi del monte Erice e, alimentato dal vento, ha già raggiunto l'area alla spalle dell'ospedale Sant'Antonio Abate. Un altro è scoppiato in contrada Xitta, alle porte del capol ... Unincendio ènel convento di San Francesco a Sarno, in provincia di Salerno, dove sono ospitati una ventina di profughi di guerra ucraini, soprattutto ragazzi. Le cause del rogo, stando ...8.36 Russia: incendio in magazzino regione Mosca, fiamme domate Un incendio ènella notte ... 8.10 Ucraina: intelligence Gb,esercito russo non riesce a dominare Nonostante ilprogramma ... È scoppiato un vasto incendio sul monte Erice AGI - Un vasto incendio interessa il monte Erice, nel Trapanese, nell'area in cui sorge l'omonima cittadina. Sospinte dal forte vento di scirocco, le fiamme stanno bruciando dalle prime ore del ...Un rogo è divampato ai piedi del monte Erice e, alimentato dal vento, ha già raggiunto l'area alla spalle dell'ospedale Sant'Antonio Abate. Un altro è scoppiato in contrada Xitta, alle porte del capol ...