Covid, le notizie. Resta obbligo di mascherine sul lavoro, verifica a giugno. LIVE (Di giovedì 5 maggio 2022) Confermata la validità dei protocolli Covid sul lavoro, con una verifica che sarà fatta a metà giugno. Resta l'uso obbligatorio delle mascherine "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto". Secondo Fiaso (Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere), è smaltito l'effetto Pasqua sui ricoveri, che aveva portato a un rialzo del 3,5% Leggi su tg24.sky (Di giovedì 5 maggio 2022) Confermata la validità dei protocollisul, con unache sarà fatta a metàl'uso obbligatorio delle"in tutti i casi di condivisione degli ambienti di, al chiuso o all'aperto". Secondo Fiaso (Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere), è smaltito l'effetto Pasqua sui ricoveri, che aveva portato a un rialzo del 3,5%

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 47.039 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Martedì erano stati 62.071. Le vittime son… - borghi_claudio : @VaeVictis @guerrini_fabio I protocolli sono intese fra le parti sociali, il ministero del lavoro 'ospita' il tavol… - borghi_claudio : @dottcorbelli @Maria89822729 uscirà il protocollo aggiornato e ci saranno tutte le regole del caso. Quello vigente… - Nadia_hopppe1 : RT @Umby_1982: Sono sicuro che sarà su tutte le notizie mainstream che Pfizer ha ora dichiarato i loro vaccini COVID non sicuri per la grav… - Maurizi89669463 : RT @Umby_1982: Sono sicuro che sarà su tutte le notizie mainstream che Pfizer ha ora dichiarato i loro vaccini COVID non sicuri per la grav… -