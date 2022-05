Caro Porro | mi hanno cacciata dalla chiesa perché non ho la mascherina che non era obbligatoria

(Di giovedì 5 maggio 2022) Gentile dott., sono una donna che mal sta sopportando le discriminazioni e le continue restrizioni che stiamo subendo da più di due anni e cheletteralmente annientato i nostri diritti costituzionali! La seguo, anche su fb, e vedo che ha già pubblicato una lettera di un cittadino che espone le proprie giuste considerazioni e domande sull’utilizzo, a dir poco diabolico, imposto sulle mascherine… Io qui voglio denunciare, allo scopo che possa in forma anonima rendere pubblica questa mia testimonianza, magari anche suscitando un dibattito. Si tratta di un un fatto molto grave che mi è accaduto oggi (ieri) nel tardo pomeriggio. Mi sono recata in, ovviamente senza, e sulla porta d’ingresso sono stata bruscamente buttata fuorisenza museruola. Per ordine, a dire di questo ...

Caro Porro, le mascherine restano. Ed è anche colpa vostra Gentile dott. Porro, sono una donna che mal sta sopportando le discriminazioni e le continue restrizioni che stiamo subendo da più di due anni e che hanno ...siamo oramai a maggio 2022 (oltre due anni dall'inizio della pandemia) e dobbiamo ancora indossare le mascherine, ultimi in Europa ad avere un attegiamento del genere nei confronti del virus. Solo la ...