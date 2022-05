Al Real Madrid sono bastati ottantotto secondi

(Di giovedì 5 maggio 2022) Non sembrava potesse essere possibile, ancora. Era già stato un miracolo tornare da Manchester distanti solamente un gol dal City e al Bernabeu le sostituzioni disperate di Ancelotti avevano ormai fatto sbandare il. Valverde terzino, Carvajal esterno davanti all’uruguaiano, Camavinga solo a coprire tutto il centrocampo. E il resto tutti avanti: Asensio, Rodrygo oltre a Vinicius e Benzema. Già il primo cambio che aveva messo fuori Toni Kroos per inserire Rodrygo, quando la partita era ancora sullo 0-0, aveva sbilanciato la squadra di Ancelotti, passata da uno schieramento con un rombo in mezzo al campo a un 4-3-3 puro che, rendendo meno denso il centrocampo, era stato immediatamente punito dalle geometrie del Manchester City. Casemiro va in pressione su Gündo?an, Modric controlla Rodri, Valverde è fuori e il...

(Spagna) - Il Manchester City aveva 2 gol (5 - 3) di vantaggio sulal 90' minuto della semifinale di ritorno di Champions League, ad un passo dal tornare in finale dove avrebbe affrontato il Liverpool, invece per l'ottava volta in carriera Pep Guardiola ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, rende omaggio a Carlo Ancelotti che, alla guida del, ha conquistato la qualificazione alla finale di Champions League dopo l'impresa in ...Sarà Liverpool-Real Madrid la finale di Champions League in programma a Parigi il 28 maggio. Ieri sera, al Bernabeu, i Blancos hanno sconfitto ...Real Madrid-Manchester City 3-1: Rodrygo ribalta tutto dopo il 90', poi Benzema ai supplementari regala ai Blancos la finale con il Liverpool