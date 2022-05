Abusa del figlio di 4 mesi, massacrato in carcere: finisce in un bagno di sangue (Di giovedì 5 maggio 2022) La storia che stiamo per raccontarvi sembra essere la trama perfetta per un film dell’orrore. Purtroppo i fatti sono realmente accaduti in un penitenziario inglese del Kent. Un detenuto, che sta scontando una pena per aver Abusato di un minore, è stato sequestrato dagli altri carcerati e picchiato con scatole di tonno per due ore. Un episodio di una violenza assurda che ha sconvolto l’intera comunità. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto dietro le sbarre del noto penitenziario del Regno Unito.



Il tragico fatto di cronaca arriva da un penitenziario inglese del Kent dove un detenuto, Anthony Smith, è stato sequestrato dagli altri carcerati e picchiato con scatole di tonno per due ore. Come riportato da Fanpage, la vittima sta scontando una condanna di dieci anni di carcere per aver Abusato e picchiato selvaggiamente il ...

