Unicredit lancia la sua Università per i dipendenti

«In un mondo in cui la capacità di adattarsi al cambiamento è essenziale, diventa vitale investire nelle formazione e nelle competenze delle persone». Così ha parlato Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, lanciando il nuovo progetto del gruppo bancario dedicato proprio alla formazione dei dipendenti, come riportato dall'edizione odierna de La Stampa. Unicredit University parte

