Una Vita anticipazioni 13 maggio 2022, Alodia sconvolta da Ignacio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata di Una Vita trasmessa venerdì 13 maggio 2022 vedrete come Alodia non esiterà a parlare con Casilda delle sue paure e del suo stato d’animo riguardante Ignacio. La Escolano cerca di incoraggiare l’amica a fare un altro tentativo e parlare così con il signorino della sua eventuale gravidanza. Lei segue il suo consiglio, ma la reazione del giovane non lascia spazio a dubbi, ovvero se davvero aspettasse un figlio, lui la abbandonerebbe al suo destino. Sul sito Mediaset Infinity troverete diverse videoclip con i momenti salienti degli avvenimenti più importanti. Isola dei Famosi 2022, Roger dà il benservito a Estefania e flirta con Beatriz Roger Balduino ha ammesso pubblicamente di non essere ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata di Unatrasmessa venerdì 13vedrete comenon esiterà a parlare con Casilda delle sue paure e del suo stato d’animo riguardante. La Escolano cerca di incoraggiare l’amica a fare un altro tentativo e parlare così con il signorino della sua eventuale gravidanza. Lei segue il suo consiglio, ma la reazione del giovane non lascia spazio a dubbi, ovvero se davvero aspettasse un figlio, lui la abbandonerebbe al suo destino. Sul sito Mediaset Infinity troverete diverse videoclip con i momenti salienti degli avvenimenti più importanti. Isola dei Famosi, Roger dà il benservito a Estefania e flirta con Beatriz Roger Balduino ha ammesso pubblicamente di non essere ...

Advertising

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme perché i giovani, chiamati a una vita in pienezza, scoprano in Maria lo stile dell’ascolto, la pr… - juventusfc : Una vita in bianconero ???? Fino alla prima squadra ?? Fabio #Miretti ?? - Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle anziani, per favore, guardiamo ai giovani. I giovani ci guardano e la nostra coerenza può a… - sophsdreams : Comunque io qua mi metto la mascherina al supermercato anche se non c'è più l'obbligo perché mi sembra inutile pren… - SammyLove70 : RT @Terra_Pianeta: @matteosalvinimi Ho una domanda sensata: perché fare propaganda anti immigrazione usando la foto di Georgie, un gatto ch… -