Trek To Yomi: ecco il trailer di lancio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Trek To Yomi è pronto a sbarcare nel mercato videoludico con un fantastico trailer di lancio ricco di momenti memorabili da scoprire Il prossimo gioco d’azione samurai degli sviluppatori Leonard Menchiari e Flying Wild Hog Trek to Yomi ha attirato l’attenzione di molti videogiocatori nel tempo e dal trailer di lancio è possibile notare tutto il suo potenziale. Grazie alla sua accattivante estetica visiva in bianco e nero e alla sua promessa di un’esperienza cinematografica e autentica, il titolo potrebbe rivelarsi un’esperienza memorabile, in uscita il 5 maggio. Per pubblicizzarlo al meglio l’editore Devolver Digital ha rilasciato un trailer di lancio da non perdere. Il trailer di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 4 maggio 2022)Toè pronto a sbarcare nel mercato videoludico con un fantasticodiricco di momenti memorabili da scoprire Il prossimo gioco d’azione samurai degli sviluppatori Leonard Menchiari e Flying Wild Hogtoha attirato l’attenzione di molti videogiocatori nel tempo e daldiè possibile notare tutto il suo potenziale. Grazie alla sua accattivante estetica visiva in bianco e nero e alla sua promessa di un’esperienza cinematografica e autentica, il titolo potrebbe rivelarsi un’esperienza memorabile, in uscita il 5 maggio. Per pubblicizzarlo al meglio l’editore Devolver Digital ha rilasciato undida non perdere. Ildi ...

Advertising

ew_pio : RT @MondoXbox: Trek to Yomi fa fuoco e fiamme nel trailer di lancio - infoitscienza : Trek to Yomi, l'intervista al game designer Leonard Menchiari - PCGamingit : Trek to Yomi - Il Trailer di Lancio - - Console_Tribe : Xbox Game Pass: Trek to Yomi, This War of Mine tra le novità di Maggio - - MondoXbox : Trek to Yomi fa fuoco e fiamme nel trailer di lancio -