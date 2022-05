Sindaco di Mariupol | Violenti scontri | persi contatti con Azovstal | Cremlino | Nessuna dichiarazione di guerra il 9 maggio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Zelensky: 'Ogni sforzo per portare via la nostra gente da lì'. Von der Leyen: embargo al petrolio russo entro sei mesi. La Bielorussia ha dato il via a esercitazioni ...

A Kiev ildiparla di oltre ventimila civili uccisi in soli due mesi Secondo ildi, Vadym Boichenko, sarebbero oltre ventimila i civili uccisi in città dall'inizio ...Zelensky: 'Ogni sforzo per portare via la nostra gente da lì'. Von der Leyen: embargo al petrolio russo entro sei mesi. La Bielorussia ha dato il via a esercitazioni ...Più a sud, a Mariupol, sono stati persi i contatti con i combattenti ancora presenti nell’acciaieria Azovstal dove, secondo il sindaco, sono in corso violenti combattimenti. Il Cremlino smentisce però ...Il sindaco di Mariupol conferma: "Persi i contatti con i combattenti nell'acciaieria". Von der Leyen: "Embargo totale al petrolio russo entro sei mesi". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...