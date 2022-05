Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show: insulti e rissa tra i due (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini è accaduto durante la registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show in programma per questa sera. All’origine ci sarebbe stato un diverbio tra il critico e il giornalista sulla questione riguardante il conflitto in Ucraina e in particolare sulla posizione della Russia. I due, a causa di questa divergenza di vedute, si sarebbero prima presi ad insulti per poi passare ad una vera e propria rissa, alzandosi le mani a vicenda, con Mughini che sembrerebbe avere avuto la meglio facendo cadere a terra il suo avversario. Gli irriducibili Sgarbi e Mughini Il palco del Maurizio Costanzo Show ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Lo scontro tra Vittorioe Giampieroè accaduto durante la registrazione della puntata delin programma per questa sera. All’origine ci sarebbe stato un diverbio tra il critico e il giornalista sulla questione riguardante il conflitto in Ucraina e in particolare sulla posizione della Russia. I due, a causa di questa divergenza di vedute, si sarebbero prima presi adper poi passare ad una vera e propria, alzandosi le mani a vicenda, conche sembrerebbe avere avuto la meglio facendo cadere a terra il suo avversario. Gli irriducibiliIl palco delha ...

