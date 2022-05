Oligarchi morti, giallo sull’ultimo caso misterioso: i sospetti su 5 suicidi o stragi familiari legate a Gazprom (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il giallo delle morti degli Oligarchi russi e dei vertici del colosso russo Gazprom – o di una delle sue controllate – s’infittisce sempre di più. Di giorno in giorno aumentano le morti misteriose. Nelle ultime 24 ore, infatti, un altro manager russo è morto in circostanze a dir poco oscure. Si tratta del Ceo del resort di Gazprom, Andrei Krukovsky, morto a Sochi cadendo da una scogliera. A riferirlo è l’agenzia russa Tass, che dà conto della vicenda, spiegando che l’imprenditore russo 37enne è deceduto recandosi in direzione della fortezza di Aczipsinskoy. Si tratterebbe di un incidente, insomma. Almeno quanto per gli inquirenti di Mosca, gli omicidi-suicidi di Sergey Protosenya e Vladislav Avayev e dei loro cari sarebbero archiviabili come stragi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ildelledeglirussi e dei vertici del colosso russo– o di una delle sue controllate – s’infittisce sempre di più. Di giorno in giorno aumentano lemisteriose. Nelle ultime 24 ore, infatti, un altro manager russo è morto in circostanze a dir poco oscure. Si tratta del Ceo del resort di, Andrei Krukovsky, morto a Sochi cadendo da una scogliera. A riferirlo è l’agenzia russa Tass, che dà conto della vicenda, spiegando che l’imprenditore russo 37enne è deceduto recandosi in direzione della fortezza di Aczipsinskoy. Si tratterebbe di un incidente, insomma. Almeno quanto per gli inquirenti di Mosca, gli omicidi-di Sergey Protosenya e Vladislav Avayev e dei loro cari sarebbero archiviabili come...

