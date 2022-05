Mattarella | innovazione e tecnologia non solo per armi ma per futuro e pace

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Per ildell'umanità servono, due elementi che "guidano prepotentemente questa fase delle nostre vite" e che potranno fungere da "volano di crescita". Due elementi - che "arricchiscono sia l'identità morale di un popolo sia il suo benessere generale" - che non debbono essere destinati alincremento degli armamenti. In un quadro più generale avvalerci dipermette di superare le divisioni tra le aree più e meno sviluppate di un Paese portando sviluppo e modernità in zone altrimenti destinate all'emarginazione. Ma soprattutto bisogna "riaffermare con tenacia che cultura edevono rappresentare strumenti di dialogo,". Lo ha sostenuto il presidente della ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: dobbiamo riaffermare con tenacia che cultura e innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo,… - CCSdiplomacy : RT @Quirinale: #Mattarella: dobbiamo riaffermare con tenacia che cultura e innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo, pace e fu… - berdelge : RT @Quirinale: #Mattarella: dobbiamo riaffermare con tenacia che cultura e innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo, pace e fu… - ElvioPrefumo_C : RT @Quirinale: #Mattarella: dobbiamo riaffermare con tenacia che cultura e innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo, pace e fu… - LuigiZangari : RT @Quirinale: #Mattarella: dobbiamo riaffermare con tenacia che cultura e innovazione devono rappresentare strumenti di dialogo, pace e fu… -

... in Portogallo, in occasione del 15/mo Simposio Cotec, organizzazione per l'tecnologica che unisce, oltre alla nazione lusitana, Italia e Spagna. Nel suo intervento,prende ...AGI/Vista - "Avvalerci die tecnologia permette di superare, in territori complessi come quelli dei nostri Paesi, ... Lo ha detto il presidente Sergioparlando a Braga in ...È quanto ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo oggi a Braga ... avvenire dell’umanità senza ritenerlo collegato al mondo dell’innovazione e della tecnologia. Un ...(mi-lorenteggio.com) Roma, 4 maggio 2022 -Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica ... umanità senza ritenerlo collegato al mondo dell’innovazione e ...