Lyman, l'altra Mariupol (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un ponte semidistrutto è l'unica via di fuga dalla cittadina del Donbass. Ihor è scappato con la figlia e due conigli: «Le ho detto: io salvo te, tu salvi loro»

Lyman, l'altra Mariupol È la prima volta, negli ultimi dieci giorni, che vediamo un mezzo blindato attraversare il ponte di Lyman per raggiungere la città. A bordo i soldati ucraini, poliziotti e volontari. Avevano ... Oppressione neo - coloniale". Lavrov attacca l' Occidente Un'accusa giunta poche ore dopo un'altra intervista, rilasciata ... in cui Lavrov ha puntato ancora una volta il dito contro l'... Così come reso noto dalle stesse autorità militari ucraine, è a Lyman ... La Stampa È la prima volta, negli ultimi dieci giorni, che vediamo un mezzo blindato attraversare il ponte diper raggiungere la città. A bordo i soldati ucraini, poliziotti e volontari. Avevano ...Un'accusa giunta poche ore dopo un'intervista, rilasciata ... in cui Lavrov ha puntato ancora una volta il dito contro'... Così come reso noto dalle stesse autorità militari ucraine, è a... Lyman, l'altra Mariupol