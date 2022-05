La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico nel mare del Giappone (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico partito alle ore 3:03 locali da Sunan, a Nord della capitale Pyongyang, e diretto verso il Mar del Giappone. Lo rileva lo stato maggiore interforze ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ladelhaunpartito alle ore 3:03 locali da Sunan, adella capitale Pyongyang, e diretto verso il Mar del. Lo rileva lo stato maggiore interforze ...

