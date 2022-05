Cessione Milan, InvestCorp mette sul piatto 800 milioni di risorse proprie (Di mercoledì 4 maggio 2022) Vicina la Cessione del Milan da Elliott ad InvestCorp: il fondo del Bahrein pronto a prendere il club utilizzando per il 70% propri capitali Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 4 maggio 2022) Vicina ladelda Elliott ad: il fondo del Bahrein pronto a prendere il club utilizzando per il 70% propri capitali

Advertising

AntoVitiello : Trattativa Elliott-#Investcorp, difficile ad oggi che il fondo americano possa mantenere delle quote di minoranza.… - AntoVitiello : Cessione #Milan a #Investcorp, le possibili tappe: entro pochi giorni, fine aprile/inizio maggio, l'accordo prelimi… - IMEPICBROZO : RT @InterHubOff: ???? #Milan potenziale via di fuga dal #Chelsea? #Lukaku rifiuterà qualsiasi interesse dei rossoneri: non vuole sconvolgere… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: #CessioneMilan, @Investcorp mette sul piatto 800 milioni di risorse proprie - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Inve… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #CessioneMilan, @Investcorp mette sul piatto 800 milioni di risorse proprie - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Inve… -